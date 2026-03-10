HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Projekt OL31 Vagnhärad 10.03.2026 14:42:42

HOCHTIEF auf Kurs: Schweden-Auftrag für Bahnschnellstrecke

HOCHTIEF auf Kurs: Schweden-Auftrag für Bahnschnellstrecke

HOCHTIEF hat den Zuschlag für den Bau eines etwa 26 Kilometer langen Teilstücks der geplanten Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke Ostlänken bekommen, die südwestlich von Stockholm beginnt und bis nach Linköping führen soll.

Das Projekt OL31 Vagnhärad umfasst Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation und hat ein Gesamtvolumen von voraussichtlich bis zu rund 900 Millionen Euro (9,5 Milliarden schwedische Kronen), wie der deutsche Baukonzern in Essen mitteilte. Die Bauphase laufe bis 2034.

Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 4,16 Prozent höher bei 385,60 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktie auf Rekord: HOCHTIEF profitiert von Milliardenprojekt der Bundeswehr

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten