HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Projekt OL31 Vagnhärad
|
10.03.2026 14:42:42
HOCHTIEF auf Kurs: Schweden-Auftrag für Bahnschnellstrecke
Das Projekt OL31 Vagnhärad umfasst Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation und hat ein Gesamtvolumen von voraussichtlich bis zu rund 900 Millionen Euro (9,5 Milliarden schwedische Kronen), wie der deutsche Baukonzern in Essen mitteilte. Die Bauphase laufe bis 2034.
Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 4,16 Prozent höher bei 385,60 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
15:17
|Hochtief erhält Großauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht (finanzen.at)
|
03.03.26
|MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)