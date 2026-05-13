HOCHTIEF: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HOCHTIEF stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,79 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,39 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,92 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at