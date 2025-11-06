HOCHTIEF Aktie

Hochtief erhöht Gewinnziel für 2025 - US-Tochter Turner mit starker Dynamik

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern HOCHTIEF wird dank deutlich besser laufender Geschäfte zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für 2025 peilt Hochtief nun einen bereinigten Gewinn von 750 bis 780 Millionen Euro an, wie der MDAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Plus von 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor hatte die Tochter des spanischen Infrastrukturkonzerns ACS hier 680 bis 730 Millionen Euro im Plan, nach 625 Millionen ein Jahr zuvor.

Der Vorstand erwartet nun vor allem aufgrund der sehr starken Gewinndynamik der US-Tochter Turner, dass der Zuwachs des operativen Gewinns sich im vierten Quartal im Vergleich zu den ersten neun Monaten beschleunigt. Die Essener werden am Nachmittag die Zahlen für die ersten neun Monate vorlegen./men/jha/

