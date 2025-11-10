HOCHTIEF gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HOCHTIEF äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,74 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,93 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at