Hochtief hebt wegen starker Turner-Geschäfte die Prognose an

DOW JONES--Hochtief hat wegen einer starken Entwicklung seiner US-Tochter Turner im Bereich Rechenzentren die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Für 2026 rechnet Hochtief nun mit einem operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro statt wie bisher mit 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro, wie es in einer Mitteilung des Baukonzerns aus Essen heißt. Das entspricht einer Steigerung um rund 30 bis 40 Prozent zum Vorjahr anstelle der bisher angepeilten 20 bis 30 Prozent Zuwachs.

Turner selbst dürfte vor Steuern im laufenden Jahr 100 bis 110 Millionen US-Dollar mehr operativen Gewinn ausweisen als bisher kalkuliert, heißt es in der Mitteilung.

Die Zwischenbilanz für die ersten sechs Monate veröffentlicht Hochtief wie geplant um 14 Uhr.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 06:42 ET (10:42 GMT)