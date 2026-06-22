HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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22.06.2026 07:33:00

Hochtief ist jetzt offiziell im Dax gelistet

Der Hochtiefkonzern hat die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE aus dem Dax verdrängt. Das Essener Bauunternehmen profitiert unter anderem massiv vom KI-Boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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