HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
22.06.2026 07:33:00
Hochtief ist jetzt offiziell im Dax gelistet
Der Hochtiefkonzern hat die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE aus dem Dax verdrängt. Das Essener Bauunternehmen profitiert unter anderem massiv vom KI-Boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07:33
|Hochtief ist jetzt offiziell im Dax gelistet (Spiegel Online)
|
19.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.06.26