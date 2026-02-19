HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Dividende steigt
|
19.02.2026 15:12:00
HOCHTIEF schlägt Prognosen und peilt höheres Ergebnis an - Aktie schwächer
Laut Unternehmen werden 65 Prozent des operativen Konzerngewinns ausgeschüttet. Dieser kletterte 2025 ebenfalls um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 789,3 Millionen Euro. Er lag damit über dem oberen Ende der im November auf 750 bis 780 Millionen Euro erhöhten Zielspanne. Den nominellen Konzerngewinn verbesserte HOCHTIEF um 16,3 Prozent auf 902,3 Millionen Euro.
Der Umsatz kletterte um 14,8 Prozent auf 38,24 Milliarden Euro.
Der Markt hatte für 2025 mit 38,33 Milliarden Euro Umsatz und 759 Millionen Euro operativem Konzerngewinn gerechnet.
Vorstandschef Juan Santamaria sagte, HOCHTIEF sei zum Marktführer in schnell wachsenden strategischen Wachstumsbereichen wie dem KI-, Digital- und Tech-Sektor sowie den Segmenten Energie/Kernenergie, kritische Mineralien und Verteidigung geworden. "Auf diesen Feldern steigt die Nachfrage nach moderner Infrastruktur immer stärker."
Der Auftragseingang kletterte um 25,8 Prozent auf 52,6 Milliarden Euro. Insgesamt hatte HOCHTIEF zum Jahresende Aufträge mit einem Volumen von 72,5 Milliarden Euro in den Büchern stehen - knapp 5 Milliarden mehr als noch im Vorjahr.
Für 2026 peilt Santamaria einen operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro an. Das wäre ein Plus von mindestens 20 und maximal 30 Prozent.
Die HOCHTIEF-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 403,40 Euro nach
DJG/rio/mgo
DOW JONES
