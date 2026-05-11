Hochtief startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Gewinnziel bestätigt

ESSEN (dpa-AFX) - Gut gefüllte Auftragsbücher dank des KI-Booms geben dem Baukonzern HOCHTIEF weiterhin Auftrieb. Umsatz und operative Ergebnisse legten im Auftaktquartal 2026 zu. "Wir sind erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet, mit hohen Gewinnzuwächsen und einem Rekord-Auftragsbestand", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Montag laut einer Mitteilung. Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro. 2025 war der bereinigte Gewinn um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen.

Inklusive Sondereffekten wies Hochtief in den ersten drei Monaten einen Gewinn von 210 Millionen Euro aus. Das waren fast ein Drittel weniger als im Vorjahr, als Hochtief von der Flatiron-Transaktion profitiert hatte.

Der Umsatz kletterte im ersten Quartal 2026 um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs um gut 17 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand betrug Ende März 79,3 Milliarden Euro./mne/mis