Hochtief steigt in DAX auf, österreichische Asta Energy neu im SDax

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Änderungen im MDax und SDax ab dem dritten Absatz ---------------------------------------------------------------------

Der Essener Baukonzern Hochtief steigt zum ersten Mal in den deutschen Aktienindex DAX auf. Das Unternehmen verdrängt dort zum 22. Juni den Volkswagen-Großaktionär Porsche SE, der in den Nebenwerteindex MDax absteigt, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwoch im schweizerischen Zug mitteilte. Der Aufstieg war erwartet worden, als Abstiegskandidat galt statt der Porsche SE zunächst auch der Online-Modehändler Zalando, der nun jedoch im DAX bleibt.

Hochtief profitiert vor allem in den USA massiv vom Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Der Kurs hat sich binnen eines Jahres fast verdreifacht. Ein Börsenwert von mehr als 38 Milliarden Euro reicht für den DAX, auch wenn nur 22,5 Prozent der Hochtief-Aktien im Streubesitz sind. Der Rest liegt in den Händen des spanischen Bau- und Infrastrukturriesen ACS.

Im MDax gibt es neben der Porsche SE drei weitere Neulinge - die alle mit der Halbleiter-Industrie zu tun haben: Der auf die Halbleiterbranche spezialisierte Anlagenbauer Suss Microtec steigt ebenso aus dem SDax auf wie der Chip-Entwickler Elmos Semiconductor und Siltronic, ein Hersteller von Wafern (Siliziumscheiben) zur Halbleiter-Produktion. Elmos und Siltronic profitierten davon, dass sich der Streubesitz der Aktien durch Paketverkäufe der Großaktionäre vergrößert hat. Das Trio ersetzt im MDax den Arzneimittel-Versender Redcare Pharmacy ("Shop Apotheke"), den Außenwerber Ströer und den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich.

Österreichische Asta Energy kommt in den SDax

Die drei steigen in den SDax ab, der zudem vier Aufsteiger aufnimmt und damit sieben neue Mitglieder bekommt. Während LPKF Laser und Basler Rückkehrer sind, bekommt der Kleinwerteindex auch Zuwachs von zwei Börsenneulingen: Der Rüstungszulieferer Vincorion und der österreichische Kupfer-Spezialist Asta Energy Solutions waren erst in diesem Jahr an die Frankfurter Börse gegangen.

Aus dem SDax heraus fallen vier Werte, darunter zwei bekannte Namen: Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und der Fernseh-Konzern ProSiebenSat.1, dessen Aktien inzwischen zu mehr als drei Vierteln der italienischen MFE-Mediaforeurope gehören. Den Aufsteigern weichen müssen auch Adesso und die schwedische Verve Group.

mik

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