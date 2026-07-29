|
29.07.2026 06:31:29
HOCHTIEF stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HOCHTIEF hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 10,74 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: Asiens Börsen uneins
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.