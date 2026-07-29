HOCHTIEF stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HOCHTIEF hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 10,74 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at