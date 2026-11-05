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05.11.2026 14:33:44

Hochtief übertrifft Markterwartungen - Orderbuch wächst schnell

DOW JONES--Hochtief hat im dritten Quartal deutliche Zuwächse bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis verbucht. Das Orderbuch erreichte einen neuen Höchststand. Der Baukonzern bestätigte die Konzernprognose für das laufende Jahr.

Steigende Nachfrage in den Bereichen KI, Digitalisierung sowie Energie und Sicherheit hätten das Wachstum beschleunigt, teilte das Unternehmen aus Essen mit.

Der operative Konzerngewinn für die Monate Januar bis September kletterte um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 752 Millionen Euro, während der Umsatz um 14 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro zulegte.

Die Markterwartungen wurden damit übertroffen. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 741 Milliarden Euro operativem Konzerngewinn und 31,5 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Factoring verbesserte sich um 686 Millionen Euro im Jahresvergleich auf 2,7 Milliarden Euro.

Für 2026 rechnet Hochtief weiterhin mit einem operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.

Hochtief verzeichnete im Neunmonatszeitraum Neuaufträge in der Größenordnung von 48,6 Milliarden Euro - ein Plus von 33 Prozent. Der Auftragsbestand per Ende September stieg gegenüber dem Vorjahr um gut 20 Milliarden auf einen neuen Rekordwert von fast 90 Milliarden Euro.

"Die Chancen des globalen Investitions-Superzyklus übertragen wir in profitables Wachstum", sagte Vorstandschef Juan Santamaria. Von besonderer Bedeutung sei deshalb die Qualität des Wachstums. "Wir erhalten mehr Aufträge in den Märkten, in denen wir das größte strukturelle Nachfragepotenzial sehen, dabei behalten wir unsere disziplinierte Risikostrategie bei."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 08:33 ET (13:33 GMT)

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