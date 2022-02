Hochtief will deutlich weniger Dividende zahlen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern HOCHTIEF will wegen einem kräftigen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr deutlich weniger an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand schlage für 2021 eine Dividende von 1,91 Euro je Aktie für 2021 vor, teilte Hochtief am Mittwoch in Essen mit. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet, nachdem das Unternehmen noch im Vorjahr 3,93 Euro je Anteilsschein gezahlt hatte. Der Gewinn schrumpfte 2021 aufgrund von Ausgleichszahlungen wegen eines Altprojekts in Chile im Jahresvergleich um ein Drittel auf 207,9 Millionen Euro.

Ansonsten laufen die Geschäfte für den Konzern aus Essen wieder besser. Vor allem entwickelt sich der spanische Autobahnbetreiber Abertis (Abertis Infraestructuras) deutlich besser, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält. Während des Lockdowns 2020 waren Mautautobahnen deutlich weniger genutzt worden. Rechnet man Sondereffekte heraus, dann legte der Überschuss um 26,4 Prozent auf 453,7 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt Hochtief hier mit 475 bis 520 Millionen Euro mehr an. Der Umsatz schrumpfte 2021 um 0,6 Prozent auf knapp 21,4 Milliarden Euro./mne/jha/