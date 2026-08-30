Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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30.08.2026 14:38:01
Hock Tan Guided Broadcom Past $100 Billion of AI Revenue in 2027. The Stock Is 25% off Its High.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) CEO Hock Tan put a number on the company's future months ago, and he has not walked it back. On the chip giant's June 3 earnings call, Tan said the company expects about $56 billion of artificial intelligence (AI) semiconductor revenue this fiscal year, up approximately 180% from fiscal 2025.And then he went further."We reiterate our AI semiconductor revenue guidance to be in excess of $100 billion" for fiscal 2027, he told analysts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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