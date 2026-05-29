Hod-Assaf Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hod-Assaf Industries lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 ILS, nach 1,76 ILS im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 508,5 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 406,7 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at