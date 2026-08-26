Hod-Assaf Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hod-Assaf Industries hat am 23.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Hod-Assaf Industries 1,03 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 421,0 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 398,6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at