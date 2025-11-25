Hod-Assaf Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hod-Assaf Industries hat am 23.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 3,15 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,42 Prozent auf 480,3 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,9 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at