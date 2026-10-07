Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho lud am 06.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at