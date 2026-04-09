Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho präsentierte in der am 07.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho 36,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert.

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 77,07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 54,64 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,31 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,90 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at