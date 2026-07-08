Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho hat am 07.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,91 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho einen Umsatz von 3,57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at