Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho hat am 08.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 13,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,42 Milliarden JPY gegenüber 3,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at