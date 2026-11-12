Hodogaya Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hodogaya Chemical lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 32,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hodogaya Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at