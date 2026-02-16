|
16.02.2026 06:31:31
Hodogaya Chemical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hodogaya Chemical äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,03 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,91 Milliarden JPY – ein Plus von 11,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hodogaya Chemical 10,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
