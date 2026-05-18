Hodogaya Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hodogaya Chemical hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,57 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 13,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 192,07 JPY beziffert, während im Vorjahr 200,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,11 Prozent auf 48,04 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at