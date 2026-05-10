Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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11.05.2026 00:01:00
Höchste Sicherheit: MINI setzt neue Maßstäbe im Insassenschutz.
Zahlreiche 5-Sterne-Ergebnisse im Euro-NCAP-Crashtest bestätigen das hohe Sicherheitsniveau aller aktuellen MINI Modelle. Mit serienmäßigen Assistenzsystemen, intelligenter Pre-Crash-Technologie sowie umfassender aktiver und passiver Sicherheit bietet MINI modellübergreifend ein ganzheitliches Schutzkonzept – bereits ab Werk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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