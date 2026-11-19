Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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19.11.2026 06:25:38
Höchstes Windrad der Welt geht offiziell an den Start
SCHIPKAU (dpa-AFX) - Das höchste Windrad der Welt in Schipkau in Brandenburg wird am Donnerstag (15.00 Uhr) offiziell in Betrieb gehen. Der sogenannte Höhenwindturm des Unternehmens Gicon aus Dresden ist 365 Meter hoch - also nur drei Meter niedriger als der Berliner Fernsehturm. Das Riesen-Windrad in der Lausitz wurde von der Bundesagentur für Sprunginnovationen beauftragt und finanziert.
Der Höhenwindturm soll künftig in einem kleinen Windpark getestet und in den Markt gebracht werden. In einem weiteren Schritt sollen laut Gicon später 100 Anlagen in Deutschland entstehen. Der Bau kostete demnach 25 Millionen Euro. Die 3,8 Megawatt-Anlage erreichte im September ihre endgültige Höhe. Der riesige Windturm kann laut Gicon den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen./vr/DP/zb
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|Nordex AG
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|Siemens Energy AG
|125,92
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|Vestas Wind Systems A-S
|24,28
|-0,41%
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