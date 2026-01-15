Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
15.01.2026 10:00:00
Höchstmaß an Sicherheit: MINI Cooper Electric gewinnt Euro NCAP Best in Class.
Bei den „Best in Class Awards 2025“ des renommierten Euro NCAP Instituts wird der vollelektrische MINI Cooper erneut ausgezeichnet und triumphiert als sicherstes Fahrzeug seiner Klasse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
