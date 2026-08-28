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28.08.2026 11:05:39
Höcke verliert Misstrauensantrag gegen Regierungschef Voigt
ERFURT (dpa-AFX) - Der Thüringer AfD-Landtagsfraktionschef Björn Höcke ist erneut mit einem Misstrauensantrag gegen CDU-Regierungschef Mario Voigt gescheitert. Höcke kandidierte im Parlament in Erfurt für das Ministerpräsidentenamt und bekam 33 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen. 45 Stimmen wären nötig gewesen. Es war der zweite AfD-Versuch in diesem Jahr, Voigt aus dem Amt zu drängen.
Anlass war erneut Voigts aberkannter Doktortitel und sein erfolgloser Widerspruch dagegen bei der TU Chemnitz. Nach der Thüringer Verfassung kann der Landtag dem Ministerpräsidenten das Misstrauen nur aussprechen, wenn die Mehrheit der Abgeordneten einen Nachfolger wählt./rot/DP/stw
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