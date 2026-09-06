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06.09.2026 19:45:38
Höcke: Wahlsieger verantwortlich für die Regierungsbildung
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke muss in Sachsen-Anhalt der Wahlsieger zu Gesprächen für eine Regierungsbildung einladen. Hochrechnungen zufolge ist die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar stärkste Kraft geworden. Höcke sagte im ZDF: "Ich denke, wenn man mit so einem Ergebnis gewählt worden ist, dann muss man auf jeden Fall als Erstes den Wahlsieg für sich proklamieren."
Höcke erinnerte an die "parlamentarische-demokratische Tradition": "Und die bedeutet oder die besagt, dass der Wahlsieger verantwortlich ist für die Regierungsbildung und er es versuchen muss." Er würde die politische Konkurrenz zu Gesprächen einladen, sagte Höcke. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl allerdings immer wieder betont, dass er mit seiner AfD nur eine Alleinregierung anstrebe./htz/DP/zb
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