Hoegh Autoliners ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hoegh Autoliners ASA Registered äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,55 NOK, nach 7,94 NOK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,62 Milliarden NOK – das entspricht einem Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,89 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 27,93 NOK, nach 34,95 NOK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,41 Prozent auf 14,80 Milliarden NOK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14,74 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at