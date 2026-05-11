Hoegh Autoliners ASA Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hoegh Autoliners ASA Registered präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 5,25 NOK. Im letzten Jahr hatte Hoegh Autoliners ASA Registered einen Gewinn von 8,97 NOK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,50 Milliarden NOK – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at