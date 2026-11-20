Hoegh Autoliners ASA Registered präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,61 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,97 NOK je Aktie erzielt worden.

Hoegh Autoliners ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,74 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at