BERLIN (dpa-AFX) - Die Haushaltswoche im Bundestag erreicht am Mittwoch mit der etwa vierstündigen Generaldebatte (Beginn 9.00 Uhr) ihren Höhepunkt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird sich in seiner Rede zum umstrittenen Etat und der Regierungspolitik insgesamt äußern. Eröffnet wird die Debatte aber traditionell von der größten Oppositionsfraktion, die derzeit von der AfD gestellt wird. Für sie spricht diesmal Fraktionschef Tino Chrupalla.

Am Dienstag hatten die abschließenden Beratungen über das Budget für 2027 begonnen, das mit 560 Milliarden Euro so groß ist wie nie zuvor. Der Haushalt ist diesmal aber auch besonders umstritten und musste nach der Schlussrunde im Haushaltsausschuss noch einmal nachverhandelt werden, weil Merz auf die Einarbeitung der Stromsteuersenkung für alle bestand.

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hatte am Dienstag zum Auftakt der Haushaltswoche gesagt, das sei alles "wahnsinnig herausfordernd" gewesen. Den Unmut im Parlament, den könne er verstehen. Am Ende aber habe man es geschafft, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.

Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag beschlossen werden. Merz wird nicht mit abstimmen. Er ist dann beim EU-Gipfel in Brüssel./mfi/DP/mis