Höhere Düngemittelpreise geben K+S Auftrieb - Ziele erhöht

Höhere Düngemittelpreise geben K+S in diesem Jahr kräftig Rückenwind. Für 2022 hob der Salz- und Düngemittelhersteller seine Ergebnisprognose am Mittwoch deutlich an. K+S geht nun von einem operativen Gewinn (Ebitda) von 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro aus statt von 1,6 bis 1,9 Milliarden, wie das Kasseler Unternehmen mitteilte.