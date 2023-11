Höhere Gewinne stützen Investitionspläne von EnBW

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW kann mit steigenden Gewinnen seine geplanten Investitionen vorantreiben.

EnBW habe in den ersten neun Monaten den bereinigten Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter auf rund 2,4 Milliarden Euro gegenüber 1,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, teilten die Karlsruher am Montag mit. Dies sei insbesondere Zuwächsen in der thermischen Stromerzeugung und im Energiehandel zu verdanken. Der Versorger habe die im Voraus verkauften Strommengen zu höheren Großhandelspreisen als im Jahr zuvor absetzen können. Zudem seien negative Effekte aus der Drosselung und Einstellung von Gaslieferungen infolge des Russland-Ukraine-Kriegs entfallen.

"Unser gutes Ergebnis der ersten neun Monate sichert unsere Wachstumsinvestitionen in die beschleunigte Umsetzung der Energiewende", sagte Finanzchef Thomas Kusterer. EnBW wolle schließlich in den nächsten Jahren durchschnittlich 4,5 Milliarden Euro pro Jahr investieren. Der größte Teil davon fließe in den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Netz- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie in eine klimafreundliche Erzeugung.

EnBW hatte bereits Ende Oktober vorläufige Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Konzern peilt für 2023 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 5,9 und 6,5 (Vorjahr: 3,3) Milliarden Euro an statt von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten fuhr EnBW 4,9 Milliarden Euro ein.

