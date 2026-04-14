Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Wertsteigernde Übernahme
|
14.04.2026 13:56:00
Höhere Gewinnziele: Aroundtown profitiert von GCP-Übernahme - Aktie mit Plus
Die Prognose für den operativen Gewinn erhöhte das Unternehmen deshalb auf 275 bis 305 Millionen Euro. Zur Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Jahr Anfang März hatte Aroundtown einen FFO I in der Spanne von 250 bis 280 Millionen Euro in Aussicht gestellt. An der Zielspanne von 0,24 bis 0,27 Euro FFO I pro Aktie ändere sich zunächst nichts, erklärte Aroundtown. Auf Basis je Aktie sei die Transaktion "am ersten Tag neutral", hieß es. Mittelfristig dürfte sie aber ebenfalls wertsteigernd wirken.
Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown hatte Anfang März angekündigt, seine Mehrheitsbeteiligung bei Grand City Properties bis auf knapp unter 90 Prozent aufstocken zu wollen. Das Übernahmeangebot wurde für knapp 33,4 Millionen GCP-Aktien angenommen, etwa 19 Prozent des Kapitals. Die Aroundtown-Beteiligung an GCP steigt dadurch auf 81,5 von 62,5 Prozent. Die GCP-Aktionäre bekamen gut 133,4 Millionen Aroundtown-Aktien übertragen. Diese Aktien seien für 2025 dividendenberechtigt. 8 Cent je Aktie sollen die Anteilseigner bekommen.
Die Aktie von Aroundtown gewinnt auf XETRA zeitweise 3,45 Prozent auf 2,58 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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