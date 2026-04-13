E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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13.04.2026 06:48:17
Höhere Kosten beim Einkauf: Eon rechnet mit Anstieg der Strom- und Gaspreise für Kunden
Noch kommen die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Großhandelspreise bei Gas und Strom kaum bei den Endkunden an, das dürfte sich auf längere Sicht aber ändern. Deutschlands größter Energieversorger sieht einen klaren Trend - und geht nicht von einer schnellen Erholung aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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