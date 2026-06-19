HORNBACH Aktie

HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen präsentiert 19.06.2026 07:10:00

Höhere Kosten belasten HORNBACH-Ergebnis trotz Umsatzanstiegs - Aktie im Fokus

Höhere Kosten belasten HORNBACH-Ergebnis trotz Umsatzanstiegs - Aktie im Fokus

Der Baumarkt- und Baustoffkonzern HORNBACH ist mit Umsatzzuwächsen in das neue Geschäftsjahr 2026/27 gestartet.

Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von der guten Entwicklung der Bau- und Gartenmärkte im europäischen Ausland, wie HORNBACHam Freitag in Bornheim mitteilte. Operativ verdiente der Konzern wegen gestiegener Kosten aber etwas weniger. Das Management sieht sich hinsichtlich der Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 jedoch "auf einem guten Weg".

In den drei Monaten bis Ende Mai stieg der Umsatz um 4,9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel indessen leicht um 0,5 Prozent auf 161 Millionen Euro. Grund hierfür seien gestiegenen Personalkosten vor allem wegen der Eröffnung neuer Märkte sowie höherer Betriebs- und Sachkosten. Die bereinigte operative Marge sank von 8,5 auf 8,0 Prozent. Unter dem Strich verdiente HORNBACH vor Anteilen Dritter 104,2 Millionen Euro und damit 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Zurückzuführen sei dies vor allem auf höhere Zinsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte der Konzern. Den Umsatz erwartet das Management weiter etwa auf dem Vorjahreswert von 6,4 Milliarden Euro oder leicht darüber. Operativ wird auf bereinigter Basis ein in etwa stabiles Ergebnis (Ebit) in Aussicht gestellt. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen einen bereinigten operativen Gewinn von 264,7 Millionen Euro erzielt.

BORNHEIM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HORNBACH-Aktie gibt nach finalen Quartalszahlen deutlich nach

Bildquelle: HORNBACH

Nachrichten zu HORNBACH Holding

mehr Nachrichten