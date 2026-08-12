Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
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12.08.2026 07:47:38
Höhere Preise: Brenntag legt bei Umsatz und Gewinn im Quartal deutlich zu
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) konnte im zweiten Quartal vor allem dank höherer Preise zulegen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 179 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag hier 42 Millionen Euro ausgewiesen. Das am Freitag erneut erhöhte Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Zudem fiel das Ergebnis für das zweite Quartal etwas besser aus als der vorläufige Wert.
Für 2026 peilt Brenntag aufgrund eines guten Starts in das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal steigerte der Konzern das operative Ergebnis um fast 39 Prozent auf 463 Millionen Euro. Zum Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei./mne/mis
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