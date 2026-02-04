ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 12:50:38

Höherer Zins bremst Verbraucher: Baukreditgeschäft stagniert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestiegene Zinsen lassen Immobilienkäufer und Bauherren vor neuen Krediten zurückschrecken. Hatten Verbraucher Anfang 2025 noch deutlich mehr Immobilienkredite aufgenommen, ebbt die Erholung inzwischen ab. Das zeigen Zahlen der Analysefirma Barkow Consulting, die auf Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) beruhen.

Demnach vergaben deutsche Banken im vierten Quartal 2025 neue Kredite in Höhe von 59,2 Milliarden Euro an Privathaushalte und Selbstständige. Das sei das schwächste Quartal im vergangenen Jahr. Die sich schon im Frühjahr abzeichnende Abschwächung habe sich fortgesetzt und das Neugeschäft das dritte Quartal in Folge stagniert, schrieb Geschäftsführer Peter Barkow.

"Zeit für Schnäppchenjäger ist vorbei"

Aus seiner Sicht finden sich Verbraucher in einer Zange: Einerseits haben die Bauzinsen angezogen. Sie hätten Ende 2025 mit im Schnitt 3,9 Prozent für Kredite mit zehn Jahren Laufzeit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Zugleich seien die Immobilienpreise stabil bis leicht steigend. "Die Zeit für Schnäppchenjäger am Wohnungsmarkt ist vorbei."

Die Frankfurter FMH-Finanzberatung sieht die Bauzinsen derzeit in einer Spanne zwischen 3,75 und 4 Prozent - im Sommer 2025 waren es demnach 3,6 Prozent. Da Immobilienkäufer und Bauherren oft Hunderttausende Euro Kredit aufnehmen, werden schon kleine Zinsbewegungen teuer. Aktuell sei nicht von großen Änderungen auszugehen, schrieb FMH-Experte Max Herbst.

Das Neugeschäft mit privaten Baufinanzierungen hatte bis ins Frühjahr 2022 geboomt, dann beendete ein starker Zinsanstieg im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Höhenflug. Da auch die Baukosten kräftig stiegen, gaben viele Menschen ihre Pläne für den Hausbau oder Immobilienkauf auf. Anschließend erholte sich der Markt. Das hilft auch dem Neugeschäft mit Baukrediten: Dieses wuchs 2025 dank des starken Jahresbeginns um gut ein Fünftel zum Vorjahr auf 241 Milliarden Euro, so Barkow Consulting. Alte Rekorde sind aber außer Reichweite.

Zwar liegen die Leitzinsen der EZB auf einem moderaten Niveau. Doch die Aussicht auf Milliarden-Schulden des Bundes hat die Kapitalmarktzinsen steigen lassen, was sich auf die Zinsen für private Hausbauer und große Investoren auswirkt. Ein neuer Immobilienboom wie in den Jahren bis 2022 ist aus Sicht vieler Experten daher nicht zu erwarten./als/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

mehr Analysen
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
30.01.26 ING Group Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 33,82 -3,81% Commerzbank
Deutsche Bank AG 30,69 -4,47% Deutsche Bank AG
Hypoport SE 88,70 -0,45% Hypoport SE
ING Group 25,08 -3,32% ING Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen