Hoejgaard A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hoejgaard A gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,10 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hoejgaard A ein EPS von 7,43 DKK je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,34 Prozent auf 2,53 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,14 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 34,44 DKK beziffert. Im Jahr zuvor waren 23,54 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,23 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 10,68 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at