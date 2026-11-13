Hoejgaard A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hoejgaard A hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 11,55 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoejgaard A 9,36 DKK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hoejgaard A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,69 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,40 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at