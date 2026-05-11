Hoejgaard A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hoejgaard A hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,19 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hoejgaard A 7,51 DKK je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,97 Prozent auf 2,15 Milliarden DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,62 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at