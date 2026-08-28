Hoejgaard A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hoejgaard A gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,56 DKK. Im Vorjahresquartal hatten 8,76 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,51 Milliarden DKK, gegenüber 2,68 Milliarden DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at