Hoejgaard B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hoejgaard B hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -8,56 DKK. Ein Jahr zuvor waren 8,76 DKK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,36 Prozent auf 2,51 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Hoejgaard B 2,68 Milliarden DKK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 7,985 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,52 Milliarden DKK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at