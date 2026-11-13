Hoejgaard B präsentierte Quartalsergebnisse

Hoejgaard B gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 11,55 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoejgaard B 9,36 DKK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,69 Milliarden DKK – ein Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hoejgaard B 2,40 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 9,26 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,61 Milliarden DKK gelegen.

Redaktion finanzen.at