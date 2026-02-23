Hoejgaard B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hoejgaard B hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 9,60 DKK. Im letzten Jahr hatte Hoejgaard B einen Gewinn von 9,70 DKK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Hoejgaard B mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,14 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 19,34 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 35,00 DKK beziffert, während im Vorjahr 24,40 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Hoejgaard B im vergangenen Geschäftsjahr 10,23 Milliarden DKK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hoejgaard B 10,68 Milliarden DKK umsetzen können.

