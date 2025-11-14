Hoejgaard B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hoejgaard B stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,36 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,69 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,28 Prozent auf 2,40 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Hoejgaard B 2,59 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at