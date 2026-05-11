Hoejgaard B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hoejgaard B hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,40 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hoejgaard B 7,50 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,15 Milliarden DKK gegenüber 2,62 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at