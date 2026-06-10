Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
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10.06.2026 11:08:20
Hoffen auf das Rüstungsgeschäft: Heidelberger Druck setzt auf Drohnenabwehrsysteme
Lieferengpässe, höhere Energiekosten und Zölle: Für Heidelberger Druck läuft es nicht rund. Deshalb sucht sich der Maschinenbauer nun ein weiteres Standbein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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