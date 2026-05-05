Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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05.05.2026 07:38:55
Hoffen auf das zweite Quartal: Rheinmetall bleibt hinter Erwartungen zurück
Für Analysten ist es enttäuschend: Zwar steigt der Umsatz bei Rheinmetall - allerdings nicht in dem Maße wie erhofft. An seinen Prognosen für das Gesamtjahr hält der Rüstungskonzern dennoch fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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